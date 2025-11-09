Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ADC Therapeutics Aktie

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: ADC Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ADC Therapeutics
4.04 USD -3.00%
ADC Therapeutics wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,363 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 13,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,420 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ADC Therapeutics in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 16,8 Millionen USD im Vergleich zu 18,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,523 USD, gegenüber -1,620 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 77,3 Millionen USD im Vergleich zu 70,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch