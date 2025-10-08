Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.10.2025 12:47:40

AUKTION/Schwache Nachfrage nach 2042er Bundesanleihe

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2041 bzw. 2042 im Auktionsverfahren platziert, wobei letztere "technisch unterzeichnet" waren, die Nachfrage blieb also unterhalb des Angebotsvolumens.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 10. September bzw. 6. August:

Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit

Laufzeit bis 15. Mai 2041

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,360 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 853 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,8 (2,2)

Durchschnittsrendite 3,06% (3,03%)

Settlement 10. Oktober 2025

Emission 3,25-prozentige Bundesanleihe mit

Laufzeit bis 4. Juli 2042

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 908 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 733 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,2 (2,9)

Durchschnittsrendite 3,08% (3,00%)

Settlement 10. Oktober 2025

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 06:48 ET (10:48 GMT)

