Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich deutlich zu

Am Mittwoch ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 12.16 Prozent auf 17’124.97 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.180 Prozent fester bei 15’295.44 Punkten in den Handel, nach 15’267.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 15’270.28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17’202.94 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 14.33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, einen Stand von 18’196.22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19’478.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16’306.64 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11.18 Prozent abwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 20’118.61 Punkte. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Forward Air (+ 31.90 Prozent auf 13.85 USD), FormFactor (+ 28.39 Prozent auf 29.76 USD), Microchip Technology (+ 27.05 Prozent auf 44.90 USD), Harvard Bioscience (+ 25.38 Prozent auf 0.46 USD) und Strategy (+ 24.76 Prozent auf 296.86 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Neogen (-28.69 Prozent auf 5.02 USD), ADTRAN (-7.71 Prozent auf 6.51 EUR), Nortech Systems (-5.67 Prozent auf 7.99 USD), AXT (-4.55 Prozent auf 1.26 USD) und Volvo (B) (-4.13 Prozent auf 22.46 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 166’355’773 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2.387 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Century Aluminum-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 10.83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

