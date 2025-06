Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0.39 Prozent fester bei 42’468.88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 16.575 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.249 Prozent schwächer bei 42’199.94 Punkten in den Handel, nach 42’305.48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42’470.22 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42’186.44 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, einen Wert von 41’317.43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.03.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 43’191.24 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.06.2024, den Stand von 38’571.03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 0.181 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 3.17 Prozent auf 141.74 USD), Home Depot (+ 2.30 Prozent auf 324.85 EUR), Chevron (+ 1.71 Prozent auf 140.20 USD), Caterpillar (+ 1.59 Prozent auf 350.15 USD) und Walt Disney (+ 1.20 Prozent auf 114.31 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Coca-Cola (-1.67 Prozent auf 70.80 USD), Verizon (-0.79 Prozent auf 43.75 USD), UnitedHealth (-0.68 Prozent auf 302.66 USD), Walmart (-0.64 Prozent auf 99.13 USD) und McDonalds (-0.44 Prozent auf 311.29 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19’427’096 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.005 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.57 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch