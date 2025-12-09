Ascom Aktie 1133920 / CH0011339204
09.12.2025 09:31:00
Ascom-Aktie fester: David Hale wird 2026 neuer CEO
Im Februar 2026 wird Interims-CEO Michael Reitermann bei Ascom durch eine neue Personalie abgelöst.
Hale verfüge über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Medizinprodukte- und Pharmaindustrie, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Zuletzt war er fünf Jahre lang CEO der französischen Guerbet-Gruppe und hatte zuvor verschiedene leitende Positionen bei General Electric inne. Der designierte CEO besitzt eine französisch-amerikanische Doppelbürgerschaft. Er hatte seine berufliche Laufbahn 1991 bei Ascom in Bern begonnen.
Im September 2025 hatte der ehemalige CEO Nicolas Vanden Abeele das Unternehmen überraschend verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Seither wurde das Unternehmen interimistisch von Verwaltungsrat Michael Reitermann geleitet.Die Ascom-Aktie verzeichnet an der SIX zeitweise ein Plus von 1,16 Prozent und kostete zuletzt 3,44 CHF.
an/cf
Baar (awp)
