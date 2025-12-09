Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’973 -0.1%  SPI 17’843 0.1%  Dow 47’739 -0.5%  DAX 24’167 0.5%  Euro 0.9381 -0.1%  EStoxx50 5’749 0.4%  Gold 4’188 -0.1%  Bitcoin 72’989 -0.2%  Dollar 0.8057 -0.1%  Öl 62.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220
Top News
NVIDIA-Aktie und andere Tech-Giganten enteilen - Europas Chipsektor steht 2026 vor klaren Hausaufgaben
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT höher: Deutscher Bundestag plant Genehmigung von 52-Milliarden-Euro-Rüstungsaufträgen
Helvetia-Baloise-Aktie im Plus: Immobilienfonds Helvetia Swiss Property steigert Ertrag dank stärkerem Marktumfeld
Novartis-Aktie etwas tiefer: Neue KI-Kooperation mit Relation Therapeutics stärkt die Pipeline im Immun-Dermatologie-Bereich
DKSH-Aktie höher: DKSH plant Kauf von Minderheitsanteilen und Delisting von Tochtergesellschaft
Suche...
Plus500 Depot

Ascom Aktie 1133920 / CH0011339204

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Führungswechsel 09.12.2025 09:31:00

Ascom-Aktie fester: David Hale wird 2026 neuer CEO

Ascom-Aktie fester: David Hale wird 2026 neuer CEO

Im Februar 2026 wird Interims-CEO Michael Reitermann bei Ascom durch eine neue Personalie abgelöst.

Ascom
3.42 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen
Das auf spitalinterne Kommunikation spezialisierte Technologieunternehmen Ascom hat einen neuen Chef gefunden: So übernimmt David Hale ab dem 4. Februar 2026 die Position des CEO. Übergangs-CEO Michael Reitermann gibt seine Aufgaben zu diesem Zeitpunkt ab, bleibt dem Unternehmen jedoch als ordentliches Mitglied des Verwaltungsrats erhalten.

Hale verfüge über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Medizinprodukte- und Pharmaindustrie, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Zuletzt war er fünf Jahre lang CEO der französischen Guerbet-Gruppe und hatte zuvor verschiedene leitende Positionen bei General Electric inne. Der designierte CEO besitzt eine französisch-amerikanische Doppelbürgerschaft. Er hatte seine berufliche Laufbahn 1991 bei Ascom in Bern begonnen.

Im September 2025 hatte der ehemalige CEO Nicolas Vanden Abeele das Unternehmen überraschend verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Seither wurde das Unternehmen interimistisch von Verwaltungsrat Michael Reitermann geleitet.

Die Ascom-Aktie verzeichnet an der SIX zeitweise ein Plus von 1,16 Prozent und kostete zuletzt 3,44 CHF.

an/cf

Baar (awp)

Weitere Links:

Ascom-Aktie zieht an: Sparprogramm bei Ascom zeigt Wirkung - Operativer Gewinn gestiegen

Bildquelle: Keystone

Nachrichten zu Ascom

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?