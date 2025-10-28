Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’396 -1.1%  SPI 17’133 -0.9%  Dow 47’545 0.7%  DAX 24’281 -0.1%  Euro 0.9256 -0.1%  EStoxx50 5’703 -0.1%  Gold 3’922 -1.7%  Bitcoin 90’833 0.1%  Dollar 0.7938 -0.2%  Öl 64.8 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Analyst sieht Amazon-Aktie als klaren Kauf vor den Quartalszahlen
Novartis-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Novartis-Aktie mit Hold ein
SIG-Aktie: Gewinne brechen im dritten Quartal ein
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
So hilft die SWOT-Analyse lukrative Investmentchancen zu erkennen
Suche...
Plus500 Depot

Applied Industrial Technologies Aktie 560393 / US03820C1053

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2025 11:38:54

Applied Industrial Technologies Inc Announces Rise In Q1 Bottom Line, Beats Estimates

Applied Industrial Technologies
205.10 CHF -0.54%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Applied Industrial Technologies Inc (AIT) reported a profit for its first quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.

The company's bottom line came in at $100.81 million, or $2.63 per share. This compares with $92.06 million, or $2.36 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $2.48 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 9.2% to $1.199 billion from $1.098 billion last year.

Applied Industrial Technologies Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $100.81 Mln. vs. $92.06 Mln. last year. -EPS: $2.63 vs. $2.36 last year. -Revenue: $1.199 Bln vs. $1.098 Bln last year.

Nachrichten zu Applied Industrial Technologies Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Applied Industrial Technologies Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

08:58 SG-Marktüberblick: 28.10.2025
08:22 SMI-Anleger weiter zurückhaltend
07:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips auf Richtungssuche
27.10.25 Logo WHS 0DTE- & 1DTE-Optionen handeln - Kostenloses Webinar morgen um 18:00 Uhr
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’990.93 19.41 BDKS2U
Short 13’289.40 13.28 3OUBSU
Short 13’741.77 8.92 BNNS3U
SMI-Kurs: 12’396.02 28.10.2025 11:36:31
Long 11’911.60 19.72 SKIBKU
Long 11’636.40 13.87 BH8SXU
Long 11’124.27 8.89 B38SLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Montagmittag
Roche-Aktie in Rot: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bayer-Aktie verliert dennoch: Bayer erhält in den USA Zulassung für Elinzanetant
Hoffnung im Handelskonflikt: SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende fester -- US-Börsen gehen stärker aus dem Handel - neue Rekorde -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Goldpreis fällt unter 4'000 US-Dollar
Goldpreis: Rote Vorzeichen zum Wochenstart
EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
Novartis-Aktie: Wachstum verlangsamt sich nach starkem Jahresstart
Intellia Temporarily Pauses Dosing For MAGNITUDE And MAGNITUDE-2 Phase 3 Clinical Trials Of Nex-z

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:49 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 98 Euro
11:49 UN: Systematische russische Drohnenangriffe auf Zivilisten
11:47 ROUNDUP 2: Amazon streicht rund 14.000 Bürojobs
11:41 WDH: Investor CVC verkauft Mehrheit an Sportwettenanbieter Tipico an Banijay
11:37 AKTIE IM FOKUS 2: Nordex auf Neunjahreshoch - Hebt Margenziel an
11:36 ROUNDUP: Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt
11:34 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Börse auf 'Buy'
11:38 Fresenius-Aktie gefragt: Hochstufung gibt nochmals Auftrieb
11:28 Vertrag von Bosch-Chef Hartung verlängert
11:20 Ungarn will Bund gegen Ukraine mit Tschechien und Slowakei