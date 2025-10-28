Applied Industrial Technologies Aktie 560393 / US03820C1053
28.10.2025 11:38:54
Applied Industrial Technologies Inc Announces Rise In Q1 Bottom Line, Beats Estimates
(RTTNews) - Applied Industrial Technologies Inc (AIT) reported a profit for its first quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $100.81 million, or $2.63 per share. This compares with $92.06 million, or $2.36 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $2.48 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 9.2% to $1.199 billion from $1.098 billion last year.
Applied Industrial Technologies Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $100.81 Mln. vs. $92.06 Mln. last year. -EPS: $2.63 vs. $2.36 last year. -Revenue: $1.199 Bln vs. $1.098 Bln last year.
Nachrichten zu Applied Industrial Technologies Inc.
|
27.10.25
|Ausblick: Applied Industrial Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Applied Industrial Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Applied Industrial Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Applied Industrial Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.04.25
|Ausblick: Applied Industrial Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Applied Industrial Technologies Inc.
