APG SGA Aktie 1910702 / CH0019107025
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23.03.2026 20:45:00
APG-Aktie: Pascal Frei übernimmt Leitung der Verkaufsregionen
Der frühere Energy-CEO folgt auf Alexandra Kronshagen und verantwortet künftig zentrale Vertriebsregionen bei APG SGA.
APG SGA übernimmt Pascal Frei per 20. April die Leitung der Verkaufsregionen Zürich, Ost und Südost. Er tritt die Nachfolge von Alexandra Kronshagen an, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.
Frei verfüge über langjährige Führungs- und Marketingerfahrung in der Medienbranche, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend. Zuletzt war er CEO der Energy Gruppe Schweiz.
ls/cf
Genf (awp)
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Bildquelle: APG SGA