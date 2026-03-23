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APG SGA Aktie 1910702 / CH0019107025

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Personalie 23.03.2026 20:45:00

APG-Aktie: Pascal Frei übernimmt Leitung der Verkaufsregionen

APG-Aktie: Pascal Frei übernimmt Leitung der Verkaufsregionen

Der frühere Energy-CEO folgt auf Alexandra Kronshagen und verantwortet künftig zentrale Vertriebsregionen bei APG SGA.

APG SGA
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Beim Aussenwerbespezialist APG SGA übernimmt Pascal Frei per 20. April die Leitung der Verkaufsregionen Zürich, Ost und Südost. Er tritt die Nachfolge von Alexandra Kronshagen an, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Frei verfüge über langjährige Führungs- und Marketingerfahrung in der Medienbranche, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend. Zuletzt war er CEO der Energy Gruppe Schweiz.

ls/cf

Genf (awp)

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APG SGA-Aktie fester: NZZ plant Beteiligung deutlich aufzustocken

Bildquelle: APG SGA

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