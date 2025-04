Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Mittwoch geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 2.23 Prozent auf 25’000.88 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 253.134 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 2.15 Prozent tiefer bei 25’021.96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’571.08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 24’898.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’065.67 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 7.07 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29’560.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2025, lag der MDAX bei 25’581.27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 26’992.47 Punkten.

Der Index büsste seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2.79 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’505.59 Punkten. Bei 23’135.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Jungheinrich (-0.22 Prozent auf 26.72 EUR), HENSOLDT (-0.25 Prozent auf 60.40 EUR), HOCHTIEF (-0.28 Prozent auf 142.10 EUR), K+S (-0.41 Prozent auf 12.28 EUR) und Bilfinger SE (-0.49 Prozent auf 61.45 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-15.48 Prozent auf 110.80 EUR), HelloFresh (-5.34 Prozent auf 7.45 EUR), Aroundtown SA (-4.97 Prozent auf 2.25 EUR), LEG Immobilien (-4.31 Prozent auf 64.45 EUR) und TAG Immobilien (-4.24 Prozent auf 12.19 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 670’479 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 21.601 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch