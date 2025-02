Analyst verdoppelt Kursziel für Netflix-Aktie und setzt neues Rekordhoch

• Rosenblatt Securities-Analyst wird bullish• Drastische Kurszielanhebung• Zahlen und Ausblick überzeugen

Mit starken Zahlen für das vierte Quartal hat der Streaming-Pionier Netflix Märkte und Experten überzeugt. Umsatz und Gewinn zogen kräftig an, darüber hinaus konnte das Unternehmen auch mehr Abonnenten gewinnen, als im Vorfeld erwartet. Fast 19 Millionen Nutzer entschieden sich im Berichtszeitraum für ein Netflix-Abo - so viel wie nie in einem Quartal zuvor. Das brachte auch einen Skeptiker zum Umdenken.

Rosenblatt Securities gibt Kaufempfehlung aus

Barton Crockett, Analyst bei Rosenblatt Securities, der bislang ein "Neutral"-Rating für die Netflix-Aktie ausgegeben hatte, wird nun zum Aktienbullen und empfiehlt den Anteilsschein zum Kauf. Bislang hatte er das Kurs-Gewinn-Verhältnis skeptisch betrachtet, nach den starken Quartalszahlen müsse die Aktie aber nun überdacht werden, insbesondere da Netflix "auf so vielen Ebenen geliefert hat", wird der Experte von MarketWatch zitiert.

Dabei ist Crockett für die Kursentwicklung der Netflix-Aktie nicht nur optimistisch, sondern sogar bullisher als jeder andere Netflix-Analyst: Er verdoppelte sein Kursziel für die Netflix-Aktie von 680 auf 1.494 US-Dollar und bescheinigt dem Anteilsschein damit ein mögliches Aufwärtspotenzial von 53,5 Prozent (auf Basis des Schlusskurses an der NASDAQ vom 30.01.2025).

Zwar sind auch andere Marktexperten optimistisch für die Netflix-Aktie - bei TipRanks haben von 39 Analysten 28 ein Kauf-Rating vergeben, zehn weitere raten zum Halten der Aktie und nur einer empfiehlt den Anteilsschein zum Verkauf. Das Kurspotenzial schätzen sie aber nicht so hoch ein, wie Crockett: Das durchschnittliche Kursziel für die Netflix-Aktie liegt bei 1'103,53 US-Dollar.

Kann Netflix noch viel besser performen?

Der Rosenblatt Analyst hat dabei diverse Gründe für seinen neu erwachten Optimismus. So verweist der Experte auf die Werbesparte des Unternehmens, die an Dynamic gewonnen habe. Angesichts der Prognose des Netflix-Managements, dass man noch in diesem Jahr hier "die kritische Masse" erreichen wird, sieht Crockett eine zunehmende Attraktivität für Werbetreibende.

Zudem lobt der Analyst das jüngste Engagement von Netflix in Sachen Livesportinhalte. Diese würden "überzeugend" präsentiert, betont er. Damit würde Netflix auch dem linearen TV in diesem Bereich den Rang ablaufen, so Crockett mit Blick auf den von Netflix übertragenen Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul. "Netflix hat mitgeteilt, dass die durchschnittliche Publikumszahl pro Minute 125 Millionen betrug, was es zum meistgestreamten Sportereignis aller Zeiten macht. Ja, mehr Menschen werden den Super Bowl und die Fussballweltmeisterschaft im Fernsehen sehen. Aber unserer Meinung nach könnte das Fernsehen für ein solches Ereignis kein derartiges Publikum anlocken", erklärt der Analyst weiter.

Und auch auf Margenebene überzeugt der Streamingkonzern den ehemaligen Skeptiker - auch wenn die Kosten für Sportübertragungen immens sein dürften. "Netflix hat im vierten Quartal trotz der Kosten für diese Sportarten gute Margen erzielt und hat die Margenprognose für 2025 angehoben obwohl mehr Sport übertragen wird, was darauf hindeutet, dass [Netflix] ein besseres Geschäftsmodell für Sport hat, denn die Sportkosten haben die Margen bei TV-Medienunternehmen belastet", so der Experte.



