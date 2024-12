AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 04:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 121,97 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 5'926 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 121,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,91 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'207'508 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 86,35 Prozent zulegen. Bei 117,92 USD fiel das Papier am 21.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 3,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie vermeldet. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.82 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 04.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

