Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 rutscht letztendlich ab

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 3.04 Prozent leichter bei 18’257.64 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.88 Prozent tiefer bei 18’475.76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18’830.23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 17’995.96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’597.32 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 4.39 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 19’704.64 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 16.01.2025, bei 21’091.25 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2024, den Wert von 17’713.66 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12.96 Prozent. Bei 22’222.61 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Diamondback Energy (+ 2.42 Prozent auf 130.22 USD), Dollar Tree (+ 1.96 Prozent auf 73.21 USD), Align Technology (+ 1.85 Prozent auf 167.18 USD), Strategy (+ 0.30 Prozent auf 311.66 USD) und eBay (-0.05 Prozent auf 65.47 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-7.35 Prozent auf 88.29 USD), ASML (-7.06 Prozent auf 634.93 USD), NVIDIA (-6.87 Prozent auf 104.49 USD), Palantir (-5.78 Prozent auf 92.71 USD) und JDcom (-5.64 Prozent auf 35.33 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 94’565’976 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2.668 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Biogen-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.47 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.45 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch