Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung im Minus

Zum Handelsschluss gab der S&P 500 im NYSE-Handel um 2.24 Prozent auf 5’275.70 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 43.280 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.19 Prozent auf 5’332.51 Punkte an der Kurstafel, nach 5’396.63 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’367.24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’220.79 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 3.06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’638.94 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2025, lag der S&P 500 noch bei 5’937.34 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 16.04.2024, mit 5’051.41 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 10.10 Prozent zurück. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’835.04 Zähler.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit APA (+ 3.22 Prozent auf 15.37 USD), Abbott Laboratories (+ 2.76 Prozent auf 129.70 USD), Devon Energy (+ 2.70) Prozent auf 29.30 USD), Newmont (+ 2.51 Prozent auf 55.95 USD) und Diamondback Energy (+ 2.42 Prozent auf 130.22 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil JB Hunt Transportation Services (-7.68 Prozent auf 124.73 USD), Interpublic Group of Cos (-7.44 Prozent auf 23.27 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7.35 Prozent auf 88.29 USD), Omnicom Group (-7.28 Prozent auf 71.24 USD) und NVIDIA (-6.87 Prozent auf 104.49 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 94’565’976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.668 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

