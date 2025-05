Allianz-Aktie: Herabstufung durch Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Allianz von 393 auf 374 Euro gesenkt, und die Papiere nach ihrem guten Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Bewertung habe das obere Ende ihrer historischen Bandbreite erreicht, schrieb Andrew Baker in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Die Anlagestory sei zunächst grösstenteils zu Ende erzählt. Der Experte kappte zudem seine Schätzungen und kürte Axa zum Favoriten unter den Multiline-Versicherern.

Aktienbewertung im Detail: Die Allianz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Allianz-Aktie notierte um 09:37 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0.9 Prozent auf 348.30 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 7.38 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148’388 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 legte das Papier um 22.8 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2025 wird Allianz voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 05:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



