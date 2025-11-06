Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’364 0.5%  SPI 17’085 0.3%  Dow 47’311 0.5%  DAX 24’050 0.4%  Euro 0.9310 0.0%  EStoxx50 5’669 0.2%  Gold 4’005 0.6%  Bitcoin 83’467 -0.8%  Dollar 0.8090 -0.1%  Öl 63.8 0.4% 
SMI 998089 / CH0009980894

12’363.53
Pkt
56.64
Pkt
0.46 %
05.11.2025
06.11.2025 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: Eine Spur höher erwartet - Ergebnisse im Fokus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag gemäss vorbörslichen Indikationen leicht fester gesehen. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost sind laut Händlern positiv. Allerdings habe der hiesige Markt dies zu einem Teil wohl schon am Vortag vorweggenommen, heisst es am Markt, so dass sich die Avancen in Grenzen halten dürften. Am Vortag hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten für eine Stimmungsaufhellung an den Märkten gesorgt.

Wegen des US-Shutdown werden allerdings einige wichtige US-Konjunkturdaten nicht veröffentlicht. Damit fehlen den Akteuren viele richtungsweisende Impulse. Hierzulande dürften sich die Marktteilnehmer daher vor allem mit den zahlreichen Unternehmensergebnissen beschäftigen. So haben der Versicherungskonzern Zurich, der Telekom-Anbieter Swisscom und der Personaldienstleister Adecco über die Geschäftsentwicklung informiert. Konjunkturseitig ist derweil der Schweizer Arbeitsmarktbericht für den Monat Oktober von Interesse.

Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich um 8.25 Uhr um 0,16 Prozent höher bei 12'382,94 Punkten. Alle 20 SMI-Werte werden höher gestellt, wobei die Gewinne bei den meisten Titel minim sind.

Deutlich höher stehen nur die Aktien von Swisscom (+1,1%) und Zurich (+0,9%). Swisscom hat in den ersten neun Monaten wegen der Integration der übernommenen Vodafone Italia zwar einen Gewinneinbruch um fast einen Viertel erlitten, damit aber die Erwartungen der Finanzgemeinde bei den Gewinnzahlen doch übertroffen.

Die Zurich-Gruppe bleibt derweil auf Wachstumskurs. In den ersten neun Monaten 2025 hat der Versicherungskonzern in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) weiter zugelegt und in der Lebensversicherung mehr Neugeschäft verbucht als noch in der Vorjahresperiode.

Im breiten Msarkt stehen Adecco (+6,1%) vorbörslich hoch im Kurs. Der Personalvermittler ist im dritten Quartal 2025 auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Der Personaldienstleister hat nicht nur besser abgeschnitten als von Analysten erwartet, sondern auch als der Erzrivale Randstad und steht damit vor der Rückeroberung der weltweiten Marktführerschaft.

Auf den hinteren Rängen fallen Georg Fischer (-2,9%) negativ auf. Grund dafür ist eine Ratingsenkung auf "Sell" von zuvor "Buy" durch die UBS.

pre/uh

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’875.03 19.38 B1LSOU
Short 13’127.48 13.83 BDGS0U
Short 13’607.10 8.98 SPZB3U
SMI-Kurs: 12’363.53 05.11.2025 17:30:08
Long 11’849.46 19.23 S69BTU
Long 11’587.75 13.67 BXGS2U
Long 11’113.06 8.98 SEEBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’363.53 0.46%
SPI 17’084.84 0.28%
SLI 2’022.65 0.39%

