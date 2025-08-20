Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’287 0.6%  SPI 17’050 0.5%  Dow 44’861 -0.1%  DAX 24’285 -0.6%  Euro 0.9379 -0.3%  EStoxx50 5’480 -0.1%  Gold 3’342 0.8%  Bitcoin 90’714 -0.5%  Dollar 0.8044 -0.4%  Öl 66.5 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Lockheed Martin-Aktie steigt dennoch: Noch kein Vertrag zwischen F-35-Hersteller und US-Regierung
Target-Aktie zweistellig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten
Palantir-Aktie schwächelt: KI-Euphorie verliert nach Rekordhoch an Fahrt
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
Piper Sandler: NVIDIA-Aktie wird noch Bilanzvorlage neues Rekordhoch markieren
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271

20’986.11 Pkt
-328.84 Pkt
-1.54 %
16:11:35
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

20.08.2025 16:06:36

Aktien New York: Zurückhaltung auf hohem Niveau - Nasdaq erneut schwach

NEW YORK (awp international) - US-Technologieaktien haben am Mittwoch weiter nachgegeben. Marktbeobachter sprachen von einer Konsolidierung, nachdem der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 seinen Anfang August gestarteten Erholungslauf vor einer Woche mit einem Rekordhoch gekrönt hatte. Der überwiegend mit Standardwerten besetzte Dow Jones Industrial zeigte sich nach einem Rekordhoch am Vortag und darauf folgenden Gewinnmitnahmen weiter stabil.

Insgesamt herrscht unter den Anleger nach wie vor Zurückhaltung. Sie warten auf Lösungen für einen Frieden in der Ukraine und insbesondere auf Signale zur US-Geldpolitik aus Jackson Hole. Dort wird während der Notenbankerkonferenz am Freitag der Rede von Fed-Präsident Jerome Powell entgegengefiebert.

Kurz nach dem Börsenstart gab Dow Jones Industrial um 0,1 Prozent auf 44.891 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,7 Prozent auf 6.367 Punkte. Der Nasdaq 100 sank um 1,3 Prozent auf 23.083 Zähler.

Zur Zinsentscheidung vor rund einem Monat hatten die US-Währungshüter den Leitzins weiterhin unverändert gelassen und damit der expliziten Forderung von Präsident Donald Trump nach einer deutlichen geldpolitischen Lockerung getrotzt. Stark beachtet wurde dabei von den Anlegern, dass zwei Mitglieder des Zentralbankrats für eine Zinssenkung gestimmt hatten. Abweichler bei Zinsentscheidungen in den USA sind eher selten.

Im September wird angesichts der jüngsten Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten mit einem ersten Zinssenkungsschritt der Fed in diesem Jahr um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Angesichts des unerwartet starken Anstiegs der Erzeugerpreise hätten sich die Erwartungen jedoch leicht abgeschwächt, schrieben die Experten von Helaba. Niedrigere Zinsen begünstigen risikobehaftete Anlagen wie Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen wie Anleihen.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg nach den diplomatischen Bemühungen Trumps hat sich aktuell zwar noch nicht viel getan, doch die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand seien grösser geworden, schrieben die Experten von Helaba./ck

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ JPMorgan
✅ Dollarama
✅ Euronext

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:33 Marktüberblick: Porsche AG gesucht
08:47 Julius Bär: 14.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Commerzbank AG
08:45 SMI stürmt weiter nach oben
07:00 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’743.71 19.94 BHDSPU
Short 13’021.80 13.70 UBSKMU
Short 13’513.00 8.82 NTUBSU
SMI-Kurs: 12’287.99 20.08.2025 15:57:51
Long 11’727.90 19.16 SG1BPU
Long 11’472.63 13.62 BO0SVU
Long 11’003.44 8.98 BYCSSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

AMD am 19.08.2025

Chart

Meistgelesene Nachrichten

So reagierten Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Top-Rankings

2. Quartal 2025: In diese Aktien investiert der Gates Foundation Trust
Das sind die Investments des Gates Foundation Trust im zweiten Quartal 2025
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}