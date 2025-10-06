Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UBS-Analyse: Morgan Stanley bewertet UBS-Aktie mit Underweight in neuer Analyse
Deutsche Bank-Aktie erhält von Morgan Stanley Bewertung: Overweight
Erfolgsmeldung für AstraZeneca und Daiichi Sankyo - Aktie steigt
Beteiligungsaufstockung durch EssilorLuxottica treibt Nikon-Aktie nach oben
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning steigt mit TELO Trucks in den Markt für E-Pickups ein
06.10.2025 16:36:36

Aktien New York: Tech-Werte profitieren von KI-Fantasie - Dow gibt nach

NEW YORK (awp international) - Positive Nachrichten rund um den KI-Megatrend seitens AMD und OpenAI haben die US-Technologiewerte zu Wochenbeginn angetrieben. Der Nasdaq 100 setzte am Montag seine Rekordjagd fort, während der Dow Jones Industrial nachgab. Der Leitindex war am Freitag erstmals über 47.000 Punkte gesprungen.

Am Montag fiel der Dow um 0,47 Prozent auf 46.540 Punkte. Der breite S&P 500 gewann 0,20 Prozent auf 6.729 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,66 Prozent auf 24.950 Punkte nach oben./la/he

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Dividenden, Wachstum oder ETFs

Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.

💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
