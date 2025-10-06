S&P 500 998434 / US78378X1072
06.10.2025 16:36:36
Aktien New York: Tech-Werte profitieren von KI-Fantasie - Dow gibt nach
NEW YORK (awp international) - Positive Nachrichten rund um den KI-Megatrend seitens AMD und OpenAI haben die US-Technologiewerte zu Wochenbeginn angetrieben. Der Nasdaq 100 setzte am Montag seine Rekordjagd fort, während der Dow Jones Industrial nachgab. Der Leitindex war am Freitag erstmals über 47.000 Punkte gesprungen.
Am Montag fiel der Dow um 0,47 Prozent auf 46.540 Punkte. Der breite S&P 500 gewann 0,20 Prozent auf 6.729 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,66 Prozent auf 24.950 Punkte nach oben./la/he
S&P 500
6'730.32
0.22%
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX in Grün -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich in der neuen Handelswoche etwas aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt halten sich Anleger zurück. Die US-Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
