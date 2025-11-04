Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’289 0.4%  SPI 17’037 0.3%  Dow 47’109 -0.5%  DAX 23’949 -0.8%  Euro 0.9295 -0.1%  EStoxx50 5’660 -0.3%  Gold 3’961 -1.0%  Bitcoin 81’836 -4.9%  Dollar 0.8093 0.2%  Öl 64.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Vonovia-Aktie stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Schwarzes Gold im Fokus: Occidental-Chefin sieht Ölpreis bis 2026 in dieser Range
Suche...

EURO STOXX 846483 / EU0009658186

595.52
Pkt
-2.31
Pkt
-0.39 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

04.11.2025 18:27:36

Aktien Europa Schluss: Uneinheitlich - Warnsignale vom US-Tech-Sektor

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag keine klare Richtung gefunden. Warnsignale aus dem US-Technologiesektor liessen die Marktteilnehmer vorsichtiger werden. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,34 Prozent tiefer bei 5.660,20 Punkten. Ausserhalb der Eurozone stieg der britische FTSE 100 um 0,14 Prozent auf 9.714,96 Punkte. Der schweizerische SMI legte um 0,58 Prozent auf 12.306,89 Punkte zu.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar verwies auf die jüngsten Zahlen aus dem US-Technologiebereich. "Die Berg- und Talfahrt der Aktie des Datendienstleisters Palantir nach den Quartalszahlen könnte der Vorbote einer stärkeren Korrektur der heissgelaufenen Technologieaktien sein", so Molnar. "Positive Überraschungen werden in der laufenden Berichtssaison nicht mehr belohnt, da die hohen Erwartungen bereits in der laufenden Rally nahezu vollständig in die Kurse eingepreist wurden." Verstärkt werde die Nervosität durch die Verluste von Kryptowährungen, so Molnar.

Zu den stärksten Verlierern gehörten die Telekomwerte. Deutlich sinkende Ausschüttungen von Telefonica schickten die Aktie der Spanier auf Talfahrt. Der Konzern will die Dividende für 2026 im Vergleich zu der für 2025 vorgesehenen Ausschüttung halbieren. Der Aktienkurs sackte letztlich um mehr als 13 Prozent ab. Analyst Akhil Dattani von JPMorgan sprach von einem durchwachsenen Quartalsbericht. Vor allem der freie Barmittelzufluss liege sehr deutlich unter der durchschnittlichen Markterwartung.

Auf mehr Gegenliebe stiessen die Zahlen von Philips . Der Medizintechnikkonzern schnitt im dritten Quartal operativ deutlich besser ab als erwartet. Zudem zog der Auftragseingang an. Bei der Marge peilt das Management nun das obere Ende des bislang in Aussicht gestellten Ziels an. Die Aktie gewann 3,5 Prozent.

Im Ölsektor warteten BP mit Zahlen auf. Der Ölkonzern hatte im dritten Quartal von Fortschritten beim Konzernumbau und damit niedrigeren Produktionskosten profitiert. Wegen höherer Finanzierungskosten ging der bereinigte Überschuss zwar leicht zurück, dennoch verdiente BP mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Aktie stieg um 0,7 Prozent.

Aufmerksamkeit fand noch ein anderer britischer Wert. Der Mischkonzern AB Foods erwägt im Rahmen eines Konzernumbaus, seinen Textil-Discounter Primark und sein Lebensmittelgeschäft voneinander zu trennen. Die Nachricht verlieh der Aktie aber nur kurz Auftrieb. Nach anfänglichen Gewinnen fiel sie am Ende um 3,0 Prozent. Die Jahreszahlen des britischen Nahrungsmittelherstellers und Einzelhändlers seien "etwas mau" ausgefallen, kommentierte Analyst Aarin Chiekrie von Hargreaves Lansdown./edh/stw

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Palantir Aktienanalyse 2025: Traumzahlen, Albtraum-Bewertung – kaufen oder abwarten?
14:30 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Mercedes-Benz Group AG
10:00 UBS Logo Silber: Raus aus dem Schatten
09:28 Marktüberblick: Aixtron haussiert
09:13 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
08:50 SMI startet verhalten in den November
31.10.25 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’780.94 19.90 BWDSCU
Short 13’053.52 13.75 BK6SXU
Short 13’529.86 8.93 BTASKU
SMI-Kurs: 12’289.42 04.11.2025 17:30:00
Long 11’771.64 19.12 SQOB2U
Long 11’513.74 13.60 BBWS3U
Long 11’014.36 8.77 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Wegen Gegengebots für Metsera: Pfizer verklagt Novo Nordisk - Aktien uneins
Novo Nordisk-Aktie stabil: Gebot für Metsera erhöht - Vorsprung vor vor Pfizer
Palantir-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Umsatz und Gewinn
SMI beendet Handel im Plus -- DAX schliesst schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
BioNTech-Aktie stabil: Verlust schrumpft deutlich - Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb zahlt sich aus
Lufthansa-Aktie steigt: Gewerkschaft verschiebt Streik und eröffnet neue Verhandlungsrunde
SMI letztlich wenig bewegt zum Novemberstart -- DAX schliesst im Plus -- US-Börsen gehen uneins in den Feierabend -- Börsen in Fernost zum Handelsende fester
Bitcoin unter Druck: Zins-Enttäuschung aus den USA belastet den Kurs weiterhin
DroneShield-Aktie springt an: Analystenstimmung von Grossauftrag angetrieben
Ypsomed-Aktie dreht ins Minus: Ypsomed schliesst Ypsotec-Verkauf an Callista endgültig ab

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
EURO STOXX 595.52 -0.39%

finanzen.net News

Datum Titel
18:31 Nach Eklat um Filial-Schließungen: Chef der griechischen Post tritt ab
18:29 ROUNDUP 2: Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
18:25 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Uneinheitlich - Warnsignale vom US-Tech-Sektor
18:01 Bundesregierung bietet Afghanen Geld gegen Einreiseverzicht
18:01 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Verluste - Sorge vor zu hohen Bewertungen
17:58 Aktien Europa Schluss: Uneinheitlich - Warnsignale vom US-Tech-Sektor
17:58 Putin schickt Kremlbeamten Oreschkin zum G20-Gipfel
17:47 Bundesregierung will drei Milliarden mehr für Ukraine geben
17:46 Aktien Frankfurt Schluss: Verluste - Sorge vor zu hohen Bewertungen
17:43 ROUNDUP 3: Neue EU-Analyse sieht Reformtempo der Ukraine kritisch