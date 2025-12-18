Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
18.12.2025 14:20:43
Airbus erhält Auftrag über fünf A350-1000 von China Airlines
Von Mauro Orru
DOW JONES--Airbus hat von China Airlines einen Auftrag über fünf Grossraumflugzeuge des Typs A350-1000 zur Erweiterung der Langstreckenflotte der chinesischen Airline erhalten. Der europäische Flugzeugbauer teilte mit, dass die Fluggesellschaft nun insgesamt 15 Maschinen vom Typ A350-1000 bestellt habe. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Der A350 ist für Nonstop-Flüge von bis zu 9.800 Seemeilen, ca. 18.000 Kilometer, ausgelegt.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 18, 2025 08:20 ET (13:20 GMT)
