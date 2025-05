adidas Aktie News: adidas steigt am Mittag

Die adidas-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 224,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 24'116 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 227,70 EUR. Bei 226,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 168'334 adidas-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 17,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,30 EUR ab. Mit Abgaben von 21,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,04 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.04.2025 vor. Das EPS lag bei 2,40 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.15 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.46 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

