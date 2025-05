NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Verbesserungen bei Produkten und im operativen Ablauf unterstrichen das künftige Wachstum, schrieb Piral Dadhania in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem Standortbesuch am Firmensitz in Herzogenaurach einschließlich eines Treffens mit dem Vorstandschef Björn Gulden./rob/ajx/ag;