Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’318 1.3%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 64.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag
Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial
So sagt man Nein im Job
Globale Schuldenkrise: So schätzt Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto ein
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Suche...

Eda Group Holdings Aktie 135221564 / KYG2993S1066

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2025 17:33:36

Acht Schweizer Teilnehmende der Gaza-Flottille sind zurück in Genf

Eda Group Holdings
0.26 EUR 2.34%
Kaufen Verkaufen

Bern (awp/sda) - Neun Schweizer Teilnehmende der Gaza-Flottille sind zurück in der Schweiz. In Genf berichteten acht dieser Zurückgekehrten nach ihrer Ankunft über unmenschliche Behandlung nach der Festnahme in Israel.

Ebenso sagten sie, sie seien "sehr besorgt" über das Schicksal jener Aktivisten, die noch immer von Israel festgehalten werden. "Wir sind schockiert über das, was wir gesehen und erlebt haben", sagte einer der Schweizer am Sonntag in der Ankunftshalle des Genfer Flughafens. Etwa 200 Personen nahmen die acht Aktivisten in Empfang.

"Regelrechter Angriff"

Der Aktivist, der im Namen seiner Kameraden sprach, berichtete, dass die Flottille einem "regelrechten militärischen Angriff" der israelischen Marine ausgesetzt gewesen sei. Er sprach dann von "unmenschlichen" Haftbedingungen und davon, dass sie Opfer von "Folter und Übergriffen" geworden seien.

Er wolle nicht weiter darauf eingehen, solange noch weitere Aktivisten inhaftiert seien, sagte der Aktivist. "Wir werden nach ihrer Rückkehr eine umfassende Erklärung abgeben." Noch immer seien mehr als 300 Mitglieder der Flottille, darunter zehn Schweizer, in Haft. "Wir sind sehr besorgt über ihr Schicksal."

Schweizer "Untätigkeit" kritisiert

Der Aktivist kritisierte auch die "totale Untätigkeit" des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), das seiner Meinung nach kaum etwas unternommen habe, um ihnen zu helfen. Im Gegensatz dazu lobte er die Unterstützung der Türkei, die eine Rückführung von Aktivisten über Istanbul ermöglicht habe.

Insgesamt 19 Schweizer Staatsangehörige waren unter den mehr als 400 Aktivisten an Bord der 41 Schiffe der Flottille. Israelische Streitkräfte hatten die Boote am Donnerstag und Freitag abgefangen und die Insassen in Gewahrsam genommen.

Neben den acht Schweizer Staatsangehörigen, die am Sonntag über Genf zurückkehrten, war eine neunte Person am Samstag in Zürich gelandet. Nach jüngsten Informationen befinden sich die übrigen zehn Schweizer Staatsangehörigen noch immer im Haftzentrum Ktzi'ot in der Negev-Wüste.

Laut Annie Serrati, Sprecherin der Organisation Waves of Freedom (WOFA), die am Sonntag am Flughafen Genf anwesend war, ist der Gesundheitszustand der zehn Schweizer "relativ gut". Sie sagte jedoch, dass sie über die Haftbedingungen besorgt sei, insbesondere was die Hygiene und den Zugang zu Nahrung und Trinkwasser betraf.

mk/