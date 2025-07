Clara Technologies-Aktie steigt: Neue Partnerschaft sorgt für Kurssprung

• Clara Technologies startet Partnerschaft mit australischem Softwareanbieter• Ziel: Quantenbasierte Weiterentwicklung der KI-Vertriebs-App "Sales Buddi"• Aktie setzt Kursrally fort

Der kanadische Softwarehersteller Clara Technologies hat einen entscheidenden Schritt bei seinen Expansionsplänen gemacht. Die Clara Technologies-Aktie, die seit rund sechs Monaten eine Kursrally ungeahnten Ausmasses erlebt, könnte dadurch weiteren Auftrieb erhalten.

Entwicklungsvereinbarung verkündet

Wie das Unternehmen am Montagabend bekannt hab, schliesst Clara Technologies eine 14-monatige Entwicklungsvereinbarung zur Weiterentwicklung des quantenbasierten "Sales Buddi" ab. Partner ist ein führendes australisches Softwareunternehmen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Konkreter wurde Clara Technologies mit Blick auf den Partner dabei nicht.

Im Rahmen der Partnerschaft will man die Weiterentwicklung von Sales Buddi, Claras führendem KI-basierten mobilen Vertriebscoach, zu einem quantenbasierten, plattformübergreifenden Vertriebsökosystem in Angriff nehmen.

App wird überaus gut angenommen

Die App, die erst seit wenigen Tagen in Apples App-Store verfügbar ist und seit kurzem auch von Android -Kunden im Google Play Store genutzt werden kann, ist offenbar am Markt besser aufgenommen worden, als erhofft. Die anfängliche Nutzerakzeptanz habe die Erwartungen übertroffen, und Clara verfolge nun einen ehrgeizigen Plan, der maschinelles Lernen, Verhaltenspsychologie und Quantencomputing vereine, heisst es im Rahmen der Pressemitteilung weiter.

Partnerschaft "bahnbrechend"

Mit Blick auf die Zukunftspläne im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit betonte Jonah Hicks, Gründer von Sales Buddi: "Diese Partnerschaft ist bahnbrechend. Wir verbessern nicht nur Funktionen - wir entwickeln mithilfe von Quantenbeschleunigung die nächste Generation von Vertriebsintelligenz".

Dabei nimmt man verschiedene Entwicklungsbereiche ins Visier: App-Intelligence-Upgrades sollen Sales Buddi hochpersonalisiertes Trainingsfeedback, schnellere Bewertungen von Vertriebsmitarbeitern und fundiertere Vorhersagen des Käuferverhaltens durch den Einsatz von Quanten-Maschinenlernmodellen ermöglichen. Mit dem quantenoptimierten KI-Widget Lead-Bot sollen unter anderem Kundenanfragen beantwortet und in Echtzeit Geschäftsabschlüsse ermöglicht werden. Der Terminplaner agiere unterdessen als ein CRM-integriertes KI-Modul, während man darüber hinaus globale Vertriebs-Community & Manager-Tools anbiete und damit ein umfassendes plattformübergreifendes Erlebnis anstrebe. "Die Partnerschaft bietet nahtlose Funktionalität auf Mobilgeräten, Desktop-PCs und im Web. Die quantenoptimierte Datensynchronisierung gewährleistet konsistente Leistung und intelligente Updates unabhängig von Gerät und Standort", verspricht Clara Technologies.

Nimmt der Aktienkurs weiter Fahrt auf?

Die letzten Unternehmensnachrichten von Clara Technologies waren am Markt überaus positiv aufgenommen worden. Noch vor rund sechs Monaten war die Aktie ein Pennystock, mit einem Kursplus von 3.550 Prozent seit Jahresbeginn gehört sie an der Börse in Kanada inzwischen zu den grössten Highflyern. Auch am Montag hob der Anteilsschein erneut ab und legte 15,44 Prozent auf 9,12 CAD zu.

Auch am Dienstag kann die Aktie weitere Gewinne verbuchen, zeitweise klettert sie um 18,20 Prozent auf 10,78 CAD - immerhin liefert Clara Technologies derzeit reichlich Futter für Anlegerfantasien.



