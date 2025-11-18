ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Wachstumsziele unverändert
|
18.11.2025 08:54:00
ABB setzt sich ehrgeizigeres Ziel für operative Gewinnmarge - Zukäufe sollen künftig verstärkt werden
Der Technologiekonzern ABB schraubt seine Ambitionen hinsichtlich der Rentabilität nach oben.
Für die operative Gewinnmarge (EBITA) wird neu ein Wert zwischen 18 und 22 Prozent angestrebt, wie das Unternehmen am Dienstag anlässlich eines Kapitalmarkttages mitteilte. Davor galt eine Vorgabe von 16 bis 19 Prozent. Diese wurde noch von Björn Rosengren formuliert, dem Vorgänger des seit August 2024 amtierenden CEO Morten Wierod.
Nachdem für das laufende Geschäftsjahr eine EBITA-Marge am oberen Ende der Zielspanne von 16 bis 19 Prozent vorhergesagt wurde - was bereits 2024 erreicht wurde - kommt die Erhöhung der Messlatte nicht überraschend. Zumal Wierod schon erklärt hate, dass er eine Marge von über 19 Prozent "für möglich" halte. Auch in Analystenkreisen wurde eine Erhöhung des Margenziels prognostiziert.
M&A-Aktivitäten sollen verstärkt werden
Unverändert bleibt die Zielsetzung für den Umsatz. ABB will organisch um 5 bis 7 Prozent wachsen. Ebenso sollen weiterhin Zukäufe das Umsatzwachstum zusätzlich um 1 bis 2 Prozent ergänzen. Beide Zielwerte gelten im Durchschnitt über den Konjunkturzyklus.
Ergänzende Akquisitionen sollen neu aber fester Bestandteil der Performance-Kultur von ABB werden, also Teil des sogenannten "ABB Way". Der Fokus liege dabei auf regelmässigen kleineren und mittelgrossen Übernahmen, grössere Transaktionen sollen indes zum "normalen Deal Flow" hinzukommen.
Aktienrückkäufe nur vierte Priorität
In diesem Zusammenhang bestätigt ABB auch die bisherige Politik, wie das verfügbare Geld eingesetzt werden soll. Die Mittel sollen in erster Linie für organisches Wachstum genutzt werden.
Zweite Priorität hat eine steigende und nachhaltige Dividende, Akquisitionen folgen an dritter Stelle. Sollten dann noch Mittel übrig bleiben, können diese allenfalls für Aktienrückkäufe verwendet werden.
Dazu gehört auch die Ambition, 4,5 bis 5 Prozent des Umsatzes für Forschung & Entwicklung auszugeben. Dies umfasse auch die weitere Umsetzung der "Embedded-Software-Strategie", die durch die Kombination von Hardware mit Software zusätzlichen Mehrwert für Kunden schaffen soll.
Ausserdem wird das jährliche ROCE-Ziel auf "über 20" Prozent erhöht, von zuvor "über 18" Prozent. Für das Verhältnis von Free Cashflow zum Konzerngewinn wird ein Wert von über 95 Prozent angestrebt, bisher galten rund 100 Prozent als Vorgabe.
cf/ra
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17.11.25
|Montagshandel in Zürich: SMI gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
17.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger schicken ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
17.11.25
|SMI-Handel aktuell: SMI zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
17.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Schwache Performance in Zürich: SMI präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Investment-Note für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets (finanzen.ch)
|
17.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagvormittag behauptet (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|17.11.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.
Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich im Minus -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag leichter erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte Verluste verbuchen. Die Börsen in Asien geben auch am Dienstag nach.