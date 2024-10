NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando nach überraschend vorgelegten Eckzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die wesentlichen Kennziffern des Online-Modehändlers hätten deutlich über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in in einer ersten Reaktion am Donnerstagabend. Zudem habe Zalando das Jahresziel für das operative Ergebnis angehoben. Der Mittelwert der neuen Prognose, der etwa 3 Prozent über dem Konsens liege, hält er aber dennoch für konservativ. Chamberlain geht davon aus, dass sich das Wachstum von Zalando beschleunigen wird, da das Unternehmen weiterhin in Marketing investiere und seinen Wettbewerbsvorteil im Dienstleistungsbereich ausbaue./ck/he;