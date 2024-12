ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando angesichts einer Übernahmeofferte für About You auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Yashraj Rajani bezog in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung unter anderem Stellung zu erhofften Gewinn-Synergien. In einer Analystenkonferenz habe der Online-Händler die beidseitigen Überschneidungen auf 30 Prozent beziffert. Der Deal bringe kurzfristige Herausforderungen mit sich, doch mittelfristig wertet Rajani ihn positiv./tih/ck;