ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen des schwedischen Online-Modehändlers Boozt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Wegen des Schwerpunkts auf Nordeuropa seien die Schnittstellen mit Zalando nur gering, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aber zu wesentlichen Branchenfragen lasse sich durchaus etwas ableiten. Positiv könne man es auslegen, dass Boozt binnen fünf Jahren mit einer 10-prozentigen operativen Marge plane. Bei Zalando werde am Markt keine prozentual zweistelligen Marge erwartet./tih/mis;