FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Aktie des Online-Modehändlers Zalando auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro je Aktie belassen. Zalando treibe die Sektorkonsolidierung voran, schrieb Analyst Thomas Maul am Donnerstag anlässlich der geplanten Übernahme von About You. Der Experte begrüßt dies. About You sei ein attraktives Übernahmeziel. Zudem verspreche der Zusammenschluss Synergien in den Bereichen Einkauf, Marketing, Logistik und Zahlungsabwicklung./ajx/jha/;