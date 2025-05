Kühne+Nagel-Aktie: Shirley Sharma Paterson wird globale Verkaufschefin

Sie tritt ihre Position am 1. August 2025 an und berichtet direkt an Firmenchef Stefan Paul.

Die US-Amerikanerin bringt laut einer Medienmitteilung vom Mittwoch über 25 Jahre internationale Erfahrung in der Logistik- und Lieferkettenbranche mit. Zuletzt war sie bei DB Schenker tätig.

ra/cg

Schindellegi (awp)