FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: Über diese Dividende können sich Haleon-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Haleon am 28.05.2025 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0.07 GBP vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 16.67 Prozent an. 570.00 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 46.91 Prozent angehoben.

Entwicklung der Dividendenrendite

Letztlich notierte die Haleon-Aktie am Tag der Hauptversammlung via London bei 4.15 GBP. Der Dividendenabschlag auf das Haleon-Papier erfolgt am 29.05.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der Haleon-Titel verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 1.75 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 1.87 Prozent.

Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren blieb der Haleon-Aktienkurs im London-Handel auf gleichem Niveau. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Haleon-Aktienkurs zeigen sich fast einheitlich.

Haleon-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0.07 GBP aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1.70 Prozent fallen.

Haleon-Kerndaten

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Haleon steht aktuell bei 37.440 Mrd. GBP. Haleon verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23.90. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Haleon auf 11.233 Mrd.GBP, der Gewinn je Aktie machte 0.16 GBP aus.

Redaktion finanzen.ch