FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Yara nach Zahlen für das dritte Quartal von 320 auf 340 norwegischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Düngerkonzern an. Seine Erwartungen an den operativen Gewinn stiegen./mis/zb;