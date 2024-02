NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Yara nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 300 norwegischen Kronen belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngerkonzerns habe die Konsensschätzung um 50 Prozent und seine Prognose gar um 90 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow und der Dividendenvorschlag seien aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben./edh/tih;