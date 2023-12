NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach der wieder entfachten Debatte über einen Deal mit Humana auf "Outperform" mit einem Kursziel von 168 US-Dollar belassen. Ein möglicher Deal zwischen Walmart und Humana biete langfristige strategische Vorteile für den preisbewussten und zunehmend auf das Gesundheitswesen ausgerichteten Einzelhändler, schrieb Analyst Ben Hendrix in einer am Montag vorliegenden Studie. Walmart habe im Falle eines Deals nicht allzu hohe regulatorische Hürden zu fürchten./niw/mis;