NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die B-Aktie von Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. In der Frachtbranche, den Kunden der Lkw-Bauer, dürfte der Schwund der Frachttransporteure noch andauern, bis die Frachtraten wieder stiegen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Lkw-Herstellern./mis/ck;