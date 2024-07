NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo B vor der Berichtssaison der Lkw-Hersteller auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Neben der Gewinnentwicklung dürfte der Fokus - wie schon im ersten Quartal - auf der Stimmung der Unternehmen angesichts des aktuellen Branchenzyklus liegen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. In dieser Hinsicht sieht der Experte zwar Gründe für positivere Kommentare des Managements etwa bezüglich der Frachtraten, aber er erwartet nicht, dass sich dies in den Geschäftszahlen oder den Aufträgen niederschlägt. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis von Volvo lägen über klar den Markterwartungen./la/he;