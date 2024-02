NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone nach einem Kapitalmarkttag des Großaktionärs und Mobilfunkkonzerns e& aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Pence belassen. Bei der Durchsicht der Präsentation sei er überrascht gewesen, dass es keine einzige Folie über die beträchtliche Investition des Unternehmens in Vodafone gegeben habe, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem sei Vodafone während der siebenstündigen Veranstaltung kaum erwähnt worden. Dies scheine darauf hinzudeuten, dass Vodafone nicht mehr als zentraler Bestandteil der e&-Anlagestory angesehen wird./la/mis;