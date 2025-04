ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Pence belassen. Mit Blick auf den britischen Heimatmarkt liege der Fokus derzeit auf der anstehenden Fusion mit Three UK, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Hauptaugenmerk beim Telekomkonzern liege jedoch weiterhin auf der Entwicklung des Deutschland-Geschäfts./edh/bek;