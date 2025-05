Schwache Performance in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.31 Prozent leichter bei 8’532.45 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.596 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 8’559.33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8’559.33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8’530.29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’607.71 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0.743 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2025, wurde der FTSE 100 mit 7’910.53 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’700.53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’354.05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 3.30 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’908.82 Punkten. Bei 7’544.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell IMI (+ 4.74 Prozent auf 18.78 GBP), Weir Group (+ 3.64 Prozent auf 23.94 GBP), Melrose Industries (+ 3.40 Prozent auf 4.63 GBP), RS Group (+ 3.08 Prozent auf 5.36 GBP) und Kingfisher (+ 3.05 Prozent auf 3.01 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Centrica (-8.71 Prozent auf 1.45 GBP), Airtel Africa (-8.41 Prozent auf 1.56 GBP), Flutter Entertainment (-4.40 Prozent auf 174.80 GBP), AstraZeneca (-3.55 Prozent auf 101.31 GBP) und Vodafone Group (-2.98 Prozent auf 0.69 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 28’847’290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 195.152 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

2025 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die M&G-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch