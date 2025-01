NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 65 Pence auf "Underperform" belassen. Die Deutsche Telekom bleibe Top-Favorit, schrieb Analyst Ottavio Adorisio in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Dagegen rät er, Vodafone angesichts der strukturellen Probleme, mit denen das Unternehmen konfrontiert sei, zu meiden./ck/ag;