NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Valeo von 13 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf den bestätigten Jahresausblick des Autozulieferers habe er seine bislang darüber liegenden Umsatzprognosen und die Gewinnschätzungen (EPS) reduziert, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;