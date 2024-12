NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat am Dienstag seine europäischen Favoriten für 2025 präsentiert. In diesem Rahmen bekräftigten die Experten um Raj Jilka auch ihre Skepsis für Unilever , die bei einem Kursziel von 4100 Pence mit "Underperform" eingestuft bleiben. Hier erwarten sie, dass sich das Wachstum unterhalb des historischen Schnitts einpendeln wird./ag/edh;