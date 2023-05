NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach dem angekündigten Rücktritt des Finanzchefs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Nachdem der Vorstandsvorsitzende des Konsumgüterkonzerns in diesem Jahr seinen Rücktritt angekündigt hat, sei es nicht überraschend, dass der Finanzvorstand Graeme Pitkethly eine ähnliche Entscheidung getroffen habe, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei seit mehreren Jahren besorgt über die Kultur von Unilever und glaube, dass ein komplett neues Managementteam eine gute Chance für einen Neuanfang im Unternehmen sei./la/tih;