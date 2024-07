Unilever 50.97 CHF 3.31% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 4558 auf 4590 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konsumgüterhersteller dürfte am 25. Juli ordentliche Halbjahreszzahlen vorlegen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2026 minimal an und trug damit Wechselkursveränderungen Rechnung./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.