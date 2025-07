Bilfinger-Aktie gewinnt: Bilfinger stärkt Marktposition in Schweden mit strategischem Zukauf

Nordic Mechanical Solutions ist auf Instandhaltung, Fertigung und Installation von Mechanik und Rohrleitungen sowie Generalrevisionen spezialisiert und erbringt Dienstleistungen für Kunden aus der Prozess- und Energieindustrie. Die Transaktion umfasst insgesamt sieben Standorte mit mehr als 170 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro.

"Die Fähigkeiten, das Portfolio und die geografische Abdeckung von Nordic Mechanical Solutions passen gut zur Bilfinger-Strategie in der Region Nordic, insbesondere in Schweden", so Bilfinger-CEO Thomas Schulz. "Die Übernahme stärkt unsere Position als Lösungspartner für die Prozess- und Energieindustrie und unterstützt unser Wachstum in diesem florierenden Markt."

Die Bilfinger-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,27 Prozent auf 92,80 Euro.

DOW JONES