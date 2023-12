NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever nach der Ankündigung des Verkaufs der Sparte Elida Beauty mit ihren mehr als 20 Marken auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Verkauf passe in die Strategie des Konsumgüterherstellers, seine Geschäftsstruktur zu vereinfachen und sich nur noch auf seine Top-30-Marken zu fokussieren, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/gl;