FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Analyst Tom Sykes sieht für den Konsumgüterkonzern den Beginn einer mehrjährigen Gewinn-Story. Die Migration in die Cloud sei dabei mit entscheidend, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis;