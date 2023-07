NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Italiener hätten stark abgeliefert, schrieb Analystin Delphine Lee am Mittwochabend nach dem Zwischenbericht. Das volle Ausschüttungspotenzial sei längst noch nicht in den Aktien eingepreist./ag/edh;