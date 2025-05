NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit nach einer Investorenveranstaltung von 70 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die wichtigsten Themen seien die geplanten Übernahmen von Banco BPM und Commerzbank gewesen, die vom jeweiligen staatlichen Wohlwollen abhingen, schrieb Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Obwohl die Unsicherheit diesbezüglich groß sei und erhebliche politische Hürden zu überwinden seien, habe sich die Bank bei der Preisgestaltung bisher diszipliniert verhalten und habe mit der Umschichtung von überschüssigem Kapital immer noch ein Luxusproblem./rob/edh/zb;