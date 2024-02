NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach einem Treffen mit Finanzchef Todd Tuckner auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Franken belassen. Konservative Annahmen stimmten zuversichtlich für den Ausblick der Schweizer Bank, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngste Kurskorrektur sieht er als Gelegenheit zum Kauf für langfristig orientierte Anleger./ajx/he;