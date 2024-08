NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Dank des Investmentbankings habe das Finanzinstitut positiv überrascht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die UBS erziele in den Bereichen, die sie kontrollieren könne, schnellere Ergebnisse. Die Experten verwies auf Kosteneinsparungen und den Abbau der Abwicklungseinheit NCL. Dies dürfte einen gewissen Puffer gegen aufsichtsrechtlichen Gegenwind und ein potenziell schwierigeres operatives Umfeld bieten./la/ck;