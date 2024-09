NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Konzernaussagen zum anstehenden Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 6,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Richard Clarke senkte seine Schätzungen für den Reisekonzern auch wegen jüngster Währungseffekte. Dies schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ajx/ag;